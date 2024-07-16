نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. أسامة عبدالله يكشف كواليس مسلسل الوصفة السحرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان أسامة عبدالله عن كواليس مسلسل الوصفة السحرية، بطولة الفنانة شيري عادل، الذي يعرض حصريًا على قناة dmc.

وقال أسامة عبدالله "الكواليس فعلا كانت فيها روح ايجابية جميلة واندماج وترحيب بين كل العاملين تقريبا زي ما بيقولوا في المسرح " الكواليس الحلوة بتبان في العمل ".

أبطال مسلسل الوصفة السحرية

مسلسل الوصفة السحرية، يشارك في بطولته عددًا من نجوم الفن أبرزهم: إسلام جمال، وشيري عادل، وعمر الشناوي، وعماد رشاد، وهيدي كرم، وعدد كبير من النجوم، وهو من تأليف ورشة مصنع الحكايات، وإخراج خيري سالم.

مسلسل "الوصفة السحرية لزواج ناجح" مكون من 45 حلقة، وتنطلق أولى حلقاته ضمن أعمال الموسم الشتوى على قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الرقمية.

قصة مسلسل الوصفة السحرية

تدور أحداث الوصفة السحرية، في إطار دراما اجتماعية مثيرة، حول المشاكل الزوجية، فبعد زواج دينا من مالك، يقع بين يديها كتاب «الوصفة السحرية لزواج ناجح» الذي يلفت نظرها فتفتحه لتجد عنوانه «سنة أولى زواج» فتظل تقرأ في سطوره بنهم دون توقف لأنها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع، فتتخذ «دينا» على إثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.

تصدر مسلسل الوصفة السحرية من بطولة شيري عادل وإسلام جمال، قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة watch it وذلك عقب عرض الحلقة الثلاثين، واحتل المسلسل المركز الأول في قائمة الأعلى مشاهدة، تلاه حدوتة "لو كنت يوم أنساك" من مسلسل "حلوة الدنيا سكر" من بطولة هنا الزاهد والذي احتل المركز الثاني، بينما جاء في المركز الثالث مسلسل "بدل الحدوتة 3" لدنيا سمير غانم.

مواعيد عرض مسلسل الوصفة السحرية

يعرض مسلسل الوصفة السحرية، حصريًا على قناة dmc، في تمام الساعة 8.00 مساءً، من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع، وتكون الإعادة في تمام الساعة الواحدة صباحًا والإعادة الثانية الساعة 12:30 ظهرًا، يتم عرض العمل عبر شاشتي dmc drama، في تمام الساعة الحادية عشرة مساء والإعادة الأولى الساعة التاسعة صباح اليوم التالي وللمرة الثانية الساعة 5 مساء