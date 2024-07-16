نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب الترجي على "رادار" الوداد في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تلقت إدارة نادي الترجي التونسي عرضا رسميا من نادي الوداد البيضاوي المغربي للحصول على خدمات لاعب الفريق أسامة بوقرة.



وخرج بوقرة من حسابات مدرب الترجي البرتغالي ميغال كاردوزو وهو ما إدارة الفريق التونسي للبحث عن تسويق اللاعب.



وكان أسامة بوقرة قد تلقى عرضا خلال الأيام الماضية من نادي زد المصري.

ومن المنتظر أن يحسم الترجي مصير بوقرة خلال الأيام القليلة القادمة قبل إنطلاق إستعدادات الفريق في الموسم القادم.



وظهر اللاعب مع الترجي بمستوى جيد وقاده للفوز بلقب الدوري التونسي بالإضافة إلى التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا قبل الخسارة من الأهلي في النهائي (1-0) بالإضافة إلى التأهل لبطولة كأس العالم للأندية.



ولعب أسامة بوقرة في أول موسم له مع الترجي في 37 مباراة في مختلف البطولات أحرز خلالها 4 أهداف.