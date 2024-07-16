نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن ثنائي الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقت جماهير النادي الأهلي، بشرى سارة منذ قليل، بشأن مصير ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، وذلك قبل انتهاء الموسم الحالي.

الأهلي يعلن تجديد عقد ثنائي الفريق بعد أيام

وكشف الإعلامي كريم رمزي، في برنامجه " رقم 10" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" أن الأهلي سيعلن بعد أيام قليلة تجديد عقد الثنائي عمرو السولية، والتونسي علي معلول، لمدة موسم واحد، بعدما تم الاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بالعقد"

وتابع:" هناك مصادر خاصة داخل النادي الأهلي، أكدت أن كريستو بات قريبا للغاية من الانضمام إلى نادي الصفاقسي التونسي، وأنيس بو جلبان لاعب الأهلي السابق، هو الذي تدخل وأقنع مسئولي المارد الأحمر بالحصول على خدمات اللاعب لمدة موسم على سبيل الإعارة مع وجود بند بأحقية الشراء".

وأتم:" الأهلي سيتحمل جزء من راتب كريستو بعد رحيله إلى الصفاقسي التونسي"

