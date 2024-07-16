نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موجة حارة جديدة.. بيان هام من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء والأيام المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس في مصر اليوم، حيث يُتوقع استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة على معظم المناطق، تلاها موجة حارة جديدة اعتبارًا من الأربعاء المقبل، مع ارتفاع يتراوح بين 2 إلى 3 درجات.

حالة الطقس نهارًا

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: شديد الحرارة رطب.

- سواحل الشمالية: حار رطب.

- جنوب سيناء وجنوب البلاد: حار رطب.

- باقي المناطق: مائلة للحرارة رطبة.

حالة الطقس ليلًا

- أغلب المناطق: مائلة للحرارة رطبة.

- السواحل الشمالية: معتدلة الحرارة رطبة.

نشاط الرياح والشبورة

تتوقع الأرصاد تنشيط الرياح المعتدلة أحيانًا على معظم المناطق، مع وجود شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية.

نسب الرطوبة ودرجات الحرارة

- القاهرة الكبرى: العظمى 35 درجة مئوية، الصغرى 26 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: الرطوبة تتراوح من 90 إلى 95%.

- شمال الصعيد: الرطوبة من 55 إلى 65%.

- جنوب الصعيد: الرطوبة من 30 إلى 35%.

حالة البحر

- البحر المتوسط: خفيف إلى معتدل، ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف.

- البحر الأحمر: معتدل، ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، اتجاه الرياح السطحية شمالية غربية.