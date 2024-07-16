نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان هام من "التعليم" بشأن ظهور مؤشرات نجاح امتحانات الثانوية العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علّقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على شائعة ظهور مؤشرات نجاح امتحانات مواد الثانوية العامة الت يتم الانتهاء منها.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه لم تظهر أي مؤشرات نجاح سوى التي تم الاعلان عنها لمواد (اللغة العربية -اللغة الاحنبية الثانية- الفيزياء).

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الإثنين، عن مؤشرات نسب النجاح في امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة في مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية والفيزياء.

وبلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة العربية ٩٦.٦٢٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة ٩٥% فأكثر من الدرجة الكلية ٦٧١٦ طالبًا وطالبة بنسبة ٠.٩٥% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ ٧٠٧١٦٦ طالبًا وطالبة.

وأشارت وزارة التعليم، في بيان، إلى أن نسبة النجاح فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية بلغت ٩٧.٨٨٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة ٩٥% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان ١٢٤٧٦٨ طالبًا وطالبة بنسبة ١٨.٣٧% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ ٦٧٩٣١٩ طالبًا وطالبة.

وجاءت نسبة النجاح فى امتحان مادة الفيزياء ٩٤.٢١٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة ٩٥% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان ١١٣٦٩ طالبًا وطالبة بنسبة ٢.٢٧%، من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ ٥٠١٦٤٢ طالبًا وطالبة.