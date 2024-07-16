عصمت: زيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 16 يوليو 2024 06:14 مساءً - وجه الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالإسراع فى الخطوات التنفيذية للمشروعات لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، موضحا أن القطاع الخاص شريك رئيسي فى مشروعات الطاقة المتجددة.

وأكد أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمام القطاع الخاص وتقديم مايلزم من دعم لزيادة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية فى مشروعات الطاقة النظيفة، لافتا أن هناك نماذج ناجحة فى هذا المجال.

جاء ذلك، في سياق لقاء وزير الكهرباء، مسئولي الائتلاف المكون من شركة مصدر الإماراتية وشركة انفنتى باور وشركة حسن علام للمقاولات، لبحث الخطوات التنفيذية والإسراع فى تنفيذ المشروعات التى يتم العمل عليها حاليا فى مناطق بنبان وخليج السويس، وكذلك المشروعات المستقبلية،

وأكد عصمت الاهتمام الكبير الذى يوليه قطاع الكهرباء لنشر إستخدامات الطاقات المتجددة وخفض إنبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، مشيرا إلى استراتيجية الدولة التى تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية.

وأشار وزير الكهرباء إلى استهداف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42% بحلول 2030، بتقليل نسبة الإعتماد على الوقود الأحفورى، بما يساعد فى زيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى نصيب الطاقة والحفاظ على البيئة ، لما لذلك من اثر كبير على المردود الاقتصاد.