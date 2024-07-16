نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الثانوية العامة| مصدر بالتعليم: نسبة نجاح التاريخ تعدت 91% والجغرافيا تقترب من العام الماضي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستكمل كنترولات تصحيح وتقدير مواد الثانوية العامة، أعمال التصحيح ورصد الدرجات وتجميعها تتم بشكل يوميا على مدار الساعة، على قدم وساق.

وقالت مصادر مسؤولة بديوان عام الوزارة، إن نسبة النجاح في مادة التاريخ تعدت الـ91%، بينما نسبة النجاح في مادة الجغرافيا تقترب من العام الماضي؛ حيث كانت بالعام الماضي 91.6% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 1.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الجغرافيا، مؤكدًا أنه مازال جاري تصحيح مادة الكيمياء واللغة الأجنبية الأولى.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كانت قد علّقت على شائعة ظهور مؤشرات نجاح امتحانات مواد الثانوية العامة المنتهي تصحيحها.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، عدم ظهور أي مؤشرات نجاح سوى التي تم الإعلان عنها لمواد (اللغة العربية -اللغة الاحنبية الثانية- الفيزياء).