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أحمد جودة - القاهرة -

كشف إبراهيم نور الدين عن حل أزمة المستحقات للحكام، خاصة بعد تطبيق آلية الصرف من قبل اتحاد الكرة خلال السنوات الأخيرة.

إبراهيم نور الدين يكشف حلًا لأزمة مستحقات الحكام

وقال إبراهيم نور الدين في تصريحات لملعب الشمس، أن سبب تأخر أزمة المستحقات بسبب تغير الآلية بشأن نقلها من الصرف من قبل اتحاد الكرة بدلا من الأندية.

وواصل: "يجب توفير حساب للحكام قبل إدارتهم للمباريات وإيداعه في صباح يوم المباراة، لمنع هذه الأزمة".

وعن واقعة نادر قمر الدولة، قال إبراهيم نور الدين، أنها لقطة عفوية، ولكن أن هذا الخطأ بالنسبة لحكم المباراة، ولكن لا نشكك فيه أنه أهلاوي أو زملكاوي.

واختتم: " أنه يجب وجود التنويه بشأن عدم التصوير من قبل الحكام، بالإضافة إلى وجود ضوابط بشأن مثل هذه الوقائع".

