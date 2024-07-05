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أحمد جودة - القاهرة -

هاجم تامر عبدالحميد نجم نادي الزمالك الحمم نادر قمر الدين بسبب واقعة التصوير مع لاعب الأهلي إمام عاشور بعد انتهاء مباراة الأحمر مع فاركو في الدوري الممتاز.

تامر عبدالحميد يطلق تصريحات نارية ضد حكم واقعة إمام عاشور

وقال تامر عبدالحميد في تصريحات لملعب الشمس، أثق فيك ازاي بعد هذه الواقعة، في إدارتك للمباريات بالدوري المصري.

وواصل: "الأستاذ نادر قمر الدولة كان خايف أن يتركه إمام عاشور دون التصوير مع أسرته، مشيرا إلى أن الحكم رفض ترك اللاعب حتى يقوم بالتصوير".

وأتم نجم الزمالك: "ما حدث من هذا الحكم خطأ جسم سواء قام بالتصوير مع نجوم الأهلي أو الزمالك بالإضافة إلى نادي بيراميدز".

