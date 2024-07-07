نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فايننشال تايمز: إريك ترامب يخطط للبزنس في الشرق الأوسط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن إريك ترامب، نجل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عن خططه لتطوير أعمال في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى النمو الهائل في المنطقة وخطط لمشاريع مستقبلية تشمل بناء مجمع فندقي في عُمان وناطحة سحاب في جدة، السعودية.

وأكد أنهم ينوون الاستمرار في استثماراتهم في المنطقة، مع التركيز على عقود طويلة الأجل تتراوح بين 25 و30 عامًا، وذلك وفقا لما أوردته صحيفة فايننشال تايمز.

في الوقت نفسه، أشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطط قد تثير مخاوف من تضارب المصالح، خاصة في حال عودة والده دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، حيث قد يتعين عليه الاعتماد على النفوذ الأجنبي في عملياتهم التجارية.

من جانب آخر، تواجه عائلة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن تحديات عدة بسبب مزاعم بتلقيهم ملايين الدولارات من كيانات أجنبية في الصين ورومانيا أثناء فترات مختلفة، مما أثار اهتمامًا كبيرًا ونقاشًا في الساحة السياسية الأمريكية.

هذه التطورات تبرز التحديات السياسية والاقتصادية المعقدة في المنطقة والتأثيرات المحتملة على العلاقات الدولية والمصالح الاقتصادية في ظل الظروف السياسية الراهنة.