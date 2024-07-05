الرياضة

سيد معوض يوجه طلب عاجل إلى كولر مع الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة -  

قال سيد معوض، نجم النادي الأهلي السابق، بأن التونسي كريستو لديه إمكانيات كبيرة ويستحق المشاركة مع الأهلي في المباريات المقبلة.

تصريحات سيد معوض

وتابع سيد معوض في تصريحاته لبرنامج بوكس تو بوكس على فضائية etc: "كان يجب أن يكون كريستو البديل الأول لبيرسي تاو، من الغريب أن يبدل كولر بين مراكز اللاعبين لتعويض غياب بيرسي تاو ولا يعتمد على كريستو".

وواصل: "كريستو لاعب لديه لمسات جيدة، ويجب أن يشارك حتى يتم الحكم عليه".
 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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