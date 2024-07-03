هزت العالم العربي ! ..ليلى عبد اللطيف تتوقع مقـتل فنان كبير وفضيـحة آخر

الرياض - محمد الاطلسي - حلت خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف، ضيفة على الإعلامي اللبناني علي ياسين في برنامج "ساعة الصفر" على قناة الجديد اللبنانية، وأدلت بعدد من التوقعات الصادمة حول نجوم الصف الأول.

وقالت ليلى عبد اللطيف، إن لبنان سوف يودع أحد الأصوات الجميلة التي تنتمي إلى نجوم الصف الأول، حيث سيتم وفاة هذه الشخصية خلال الفترة من شهور 2024 إلى منتصف عام 2025.

وتابعت ليلى عبد اللطيف، أنها تتوقع فضيحة ممثل عربي شهير لم تكشف عن جنسيته، مشيرة إلى أنه سيتم تقديم شكوى ضد هذا الممثل بالصوت والصورة بتهمة الاختلاس والتزوير، وقد نراه وراء القضبان بسبب هذه الفضيحة الكبيرة التي ترتبط بسيدة أعمال عربية سوف تخرج على وسائل الإعلام لتفضح هذا الممثل.

وكشفت ليلى عبد اللطيف، عن توقعاتها بمقتل فنان كبير من نجوم الصف الأول، بسبب حادث غامض ومؤسف بعملية قتل مقصودة، وذلك بسبب الأموال.

توقعات ليلى عبد اللطيف

بعد تصريحات شيرين عبد الوهاب أنها ستتزوج خلال فترة قصيرة، تداول بعض الأنباء أنها شائعة وليست حقيقة، ولكن على الرغم من ذلك بحث البعض عن تصريحات خبيرة الفلك ليلى عبد اللطيف، والتي كانت تؤكد بعدم نجاح علاقة شيرين عبد الوهاب و حسام حبيب.

قالت ليلى عبد اللطيف في إحدى التصريحات التلفزيونية، حال عودة شيرين عبد الوهاب و حسام حبيب مرة أخرى لبعضهما البعض، فإنهما لن يكملا الطريق سويًا، والزيجة ستكون غير ناجحة.

وفي تصريحات صحفية أخرى أكدت ليلى عبد اللطيف، أنا بشوف شيرين عبد الوهاب هتستقر عاطفيًا وهترجع شيرين اللي بنعرفها أول ما طلعت ، مش هترجع لحسام حبيب تاني، حتى لو رجعت هتسيبه.

تعتبر خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف، منذ تنبأها بأنفصال الثنائي ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي محط انظار الجميع، ويهتم الكثير من الأشخاص بقراءة توقعاتها و البحث عنها أيضا مما يجعلها دائما مثيرة للجدل.

ليلى عبد اللطيف

يذكر أن ليلى عبد اللطيف من أشهر علماء الفلك في الوطن العربي، وولدت 17 يناير1958) ، وهي تحمل الجنسية اللبنانية و المصرية أيضا، وبدأت في مجال الفلك منذ أكثر من 30 عاما.

قدمت خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف العديد من البرامج التلفزيونية وهو ما جعلها تنال شهرة واسعة في الوطن العربي، وقد لقبت لُقّبت ب سيدة التوقعات.