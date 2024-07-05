خبير عسكري: لا نية أكيدة لدى نتنياهو لإنهاء حرب غزة

جدة - نرمين السيد - رأى العميد أكرم سريوي، الخبير العسكري والاستراتيجي، أنه لا نية أكيده لدى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لإنهاء حرب غزة، لافتًا إلى أن ذلك سينعكس بدوره على الجبهة اللبنانية وحزب الله اللبناني.





جاء ذلك في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، خلال رده على استفسار حول السيناريوهات لتداعيات الحرب المحتملة بين حزب الله وإسرائيل، وتأثيرها على استقرار منطقة الشرق الأوسط،

وقال سريوي أنَّه رغم الاتفاق مع حماس الوشيك والمحتمل عند النظر إلى قرب انتهاء المفاوضات بالدوحة، إلا أن نتنياهو لا يزال يراوغ، موضحًا: "الإسرائيليون أنفسهم يقولون أنه قد يفسد صفقة المفاوضات ويقلب الطاولة في أي وقت".

وأشار الخبير العسكري والاستراتيجي، إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يزال يتحدث عن عدم رغبته في إنهاء الحرب على غزة قبل تحقيق أهدافها المزعومة كاملة، والخلاف بين نتنياهو وقادة جيش الاحتلال فالأخيرين يريدون إنهاء الحرب وإتمام الصفقة لإدراكهم مخاطر التصعيد مع لبنان وفتح جبهة في الشمال، على عكس نتنياهو المرهون بقاءه في الحكم باستمرار العدوان على غزة.