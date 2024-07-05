اليمن : البنك المركزي بعدن يوقف تراخيص 5 شركات ومنشآت صرافة..اسماء وتفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - أصدر البنك المركزي اليمني بعدن قرار بإيقاف شركتين و3 منشآت للصرافة، في أحدث قرار ضمن سلسلة إجراءاته الأخيرة الهادفة تنظيم القطاع المصرفي في البلاد.

وأصدر محافظ البنك؛ أحمد غالب، الخميس، قراراً جديداً تضمن ايقاف تراخيص 5 شركات ومنشآت للصرافة، وهي شركتي "هوام" و"بيور موني" للصرافة، ومنشآت "توب توب" و"السهم الأسرع" و"القاسمي إكسبرس" للصرافة.

وبحسب القرار فإن إيقاف هذه المنشآت والشركات استند "على المخالفات المثبتة في تقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك".

ودعا القرار، جهات الاختصاص إلى العمل به من تاريخ صدوره وتنفيذه وإبلاغه لذوي الشأن.

يُذكر أن هذا القرار لمحافظ البنك المركزي هو الثالث من نوعه في غضون أسبوع، وشملت هذه القرارات حتى الآن إيقاف تراخيص 15 شركة ومنشأة صرافة، وذلك ضمن إجراءات المصرف المركزي لتنظيم العملية المالية والمصرفية في البلاد.