إيّاك أن تستحم مدة تزيد على 5 دقائق..دراسة حديثة تفجر مفاجأة صادمة

الرياض - محمد الاطلسي - أكدت دراسة جديدة من قبل باحثين يعملون في قسم الصحة الأمريكي، أن الإفراط في الاستحمام في كثير من الأحيان يضر بشرتك حقاً، وإذا كنت تستحم يومياً فقد تضر جسمك أكثر من نفعه.

ولفت الباحثون، إلى أن الاستحمام يومياً ولأكثر من 5 دقائق يجفف بشرتك ويزيل الزيوت العطرية، ويقول أطباء الأمراض الجلدية إنه كلما زاد غسلك خاصة بالماء الساخن زادت احتمالية جفاف بشرتك وتهيجها.

وبين الباحثون المشرفون على الدراسة، أن الاستحمام لأكثر من 5 دقائق يساهم في التخلص من البكتيريا الجيدة، التي تساعد بشرتك بشكل طبيعي وتحدث تشققات صغيرة يمكن أن تؤدي إلى التهابات الجلد، وفقا لما نشر في موقع “ميديكفورم”.

وأكد الباحثون، أنه قد يسمح الاستحمام لأكثر من 5 دقائق في أن يدخل الجلد الجاف المتشقق البكتريا، والمواد المسببة للحساسية باختراق الحاجز الذي من المفترض أن يوفره الجلد، مما يسمح بحدوث التهابات الجلد وردود الفعل التحسسية.

ولفت الباحثون، إلى أنه عند الاستحمام بالصابون المضاد للبكتيريا أن يقتل البكتيريا الطبيعية، وهذا يخل بتوازن الكائنات الحية الدقيقة على الجلد ويشجع على ظهور كائنات أكثر صلابة وأقل صداقة وأكثر مقاومة للمضادات الحيوية.

وقال الباحثون، إنه يحتاج أجهزتنا المناعية إلى قدر معين من التحفيز بواسطة الكائنات الحية الدقيقة العادية والأوساخ والتعرضات البيئية الأخرى من أجل تكوين أجسام مضادة واقية و”ذاكرة مناعية”.

وختم الباحثون، أن الاستحمام لأكثر من 5 دقائق أحد الأسباب التي تجعل بعض أطباء الأطفال وأطباء الأمراض الجلدية يوصون بعدم الاستحمام اليومي للأطفال، وقد يؤدي الاستحمام أو الاستحمام بشكل متكرر طوال العمر إلى تقليل قدرة الجهاز المناعي على أداء وظيفته.