سوناك: أتحمل مسؤولية فشل حزب المحافظين في الانتخابات البرلمانية.. وسأستقيل

أعلن الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أنه سيستقيل من رئاسة حزب المحافظين البريطاني بعد نتائج الانتخابات التي انتهت بهزيمته أمام حزب العمال.





وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في أنباء عاجلة، منذ قليل، قال سوناك: "أتحمل مسؤولية فشل حزب المحافظين في الانتخابات البرلمانية"، مضيفًا أن "حزب المحافظين يحتاج إلى إعادة بناء هياكله بعد الهزيمة في الانتخابات".

وتابع سوناك: "هدف حزبي الأساسي كان إعادة الاستقرار الاقتصادي بعد التضخم الكبير فيه لأسباب عدة، منها دعم أوكرانيا".

وأكد سوناك: "سأستقيل من منصبي في رئاسة حزب المحافظين بعد النتائج المؤسفة للانتخابات".