سوناك: أتحمل مسؤولية فشل حزب المحافظين في الانتخابات البرلمانية.. وسأستقيل

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جدة - نرمين السيد - رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك
وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في أنباء عاجلة، منذ قليل، قال سوناك: "أتحمل مسؤولية فشل حزب المحافظين في الانتخابات البرلمانية"، مضيفًا أن "حزب المحافظين يحتاج إلى إعادة بناء هياكله بعد الهزيمة في الانتخابات".
وتابع سوناك: "هدف حزبي الأساسي كان إعادة الاستقرار الاقتصادي بعد التضخم الكبير فيه لأسباب عدة، منها دعم أوكرانيا".
وأكد سوناك: "سأستقيل من منصبي في رئاسة حزب المحافظين بعد النتائج المؤسفة للانتخابات".
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