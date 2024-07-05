إعلام إسرائيلي: سموتريتش يعارض صفقة تبادل حتى مع استمرار الحرب على غزة

جدة - نرمين السيد - وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، إن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يعارض صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، حتى لو لم تتضمن إنهاء للحرب على غزة، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وبحسب الإعلام الإسرائيلي، فإن سموتريتش يعتقد أن تهدئة من 42 يومًا ستتيح لحركة حماس إعادة بناء قوتها العسكرية.

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