حزب العمال البريطاني يحصل على 412 مقعدا مقابل 120 للمحافظين

حصل حزب العمال البريطاني على 412 مقعدًا مقابل 120 للمحافظين في الانتخابات العامة البريطانية، حسبما ذكر نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





ومن جانبه، أعلن الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أنه سيستقيل من رئاسة حزب المحافظين البريطاني بعد نتائج الانتخابات التي انتهت بهزيمته أمام حزب العمال.

وقال سوناك: "أتحمل مسؤولية فشل حزب المحافظين في الانتخابات البرلمانية"، مضيفًا أن "حزب المحافظين يحتاج إلى إعادة بناء هياكله بعد الهزيمة في الانتخابات".

وتابع سوناك: "هدف حزبي الأساسي كان إعادة الاستقرار الاقتصادي بعد التضخم الكبير فيه لأسباب عدة، منها دعم أوكرانيا"، معلنًا: "سأستقيل من منصبي في رئاسة حزب المحافظين بعد النتائج المؤسفة للانتخابات".

بينما تعهد زعيم حزب العمال المنتخب في بريطانيا، كير ستارمر، اليوم الجمعة، بوقف الفوضى في بريطانيا.

وفي خطاب لأنصاره بوسط لندن، قال زعيم حزب العمال البريطاني، كير ستارمر، إن التغيير يبدأ الآن، وذلك عقب فوز حزبه بأغلبية الأصوات في الانتخابات التشريعية التي جرت في المملكة المتحدة.

وأعرب ستارمر عن شكره للناخبين الذين صوتوا لصالح حزبه، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة لديها فرصة الآن عقب 14 عاما لاستعادة مستقبلها مرة أخرى، مضيفًا أن هذا التفويض يأتي مصحوبا بمسئولية كبيرة، مشيرا إلى أن الفوز في الانتخابات يتم تحقيقه بشق الأنفس.