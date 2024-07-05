اخبار الخليج

لأول مرة ..دولة خليجية تزف خبرا سارا لليمنيين المقيمين على أراضيها ..تفاصيل عاجلة

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت دولة قطر، انها قررت مراعاة الحالات الإنسانية بالنسبة للمواطنين اليمنيين المقيمين على أراضيها. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وذكرت وزارة الخارجية القطرية، في وثيقة صادرة عنها بتاريخ 2-7-2024م وموجهة لسفارة اليمن بالدوحة-اطلع عليها محرر مأرب برس- ان وزارة الداخلية القطرية قررت تمديد الزيارات العائلية لرعايا الجمهورية اليمنية المقيمين في قطر، وذلك وفقًا لظروف كل حالة على حدة.

 

 

واضافت: ''وسيتم تحويل زيارات بعض الحالات إلى إقامة عمل أو إقامة عائلية، في حال استيفاء الشروط المعمول بها لدى الجهات المختصة''.

 

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا