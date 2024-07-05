جيش الاحتلال: نفذنا ضربات على مواقع لحزب الله جنوبي لبنان

جدة - نرمين السيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه نفذ ضربات على مواقع لحزب الله جنوبي لبنان، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وبالأمس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه شن موجة من الهجمات في جنوب لبنان ردا على الهجوم واسع النطاق الذي شنه حزب الله، معلنًا إطلاق أكثر من 100 صاروخ من لبنان على مناطق عسكرية تابعة لإسرائيل.

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