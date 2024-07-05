تعرف على إيرادات فيلم اللعب مع العيال لـ محمد إمام

القاهرة - محمد ابراهيم -

يواصل فيلم اللعب مع العيال حفاظه على المركز الثاني في شباك التذاكر يوم أمس الخميس، محققا إيرادات بلغت 700 ألف جنيه.



أبطال فيلم اللعب مع العيال

فيلم اللعب مع العيال يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم محمد عادل إمام وباسم سمرة ودينا ويزو وبيومي فؤاد وأسماء جلال وسامي مغاوري وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج شريف عرفة.

وينافس فيلم اللعب مع العيال في شباك التذاكر بجانب عدد من الأفلام من بينها ولاد رزق 3 للفنان أحمد عز وعصابة الماكس لأحمد فهمي وجوازة توكسيك لـ ليلى علوى.

آخر أعمال محمد إمام



والجدير بالذكر آخر أعمال محمد عادل إمام هو فيلم أبو نسب، وشاركه في البطولة ماجد الكدوانى، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، علاء مرسى، ومجموعة من ضيوف الشرف منهم شيكو وماجد المصرى ومحمد ثروت، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.



أحداث فيلم أبو نسب

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى لا يخلو من الأكشن، حول علي محمد إمام الذى يقع فى حب داليا ياسمين صبرى، وعندما يقرر الزواج منها يظهر والدها المجرم ماجد الكدوانى بعد خروجه من السجن يوم زفافها، فتنقلب حياتهما ويجد نفسه متورطًا فى سلسلة من أحداث الاىْىٓقام بين عصابة حماه وعصابة أخرى.