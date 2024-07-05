ومن جانبها، دعت إيناس حمدان، القائم بأعمال مدير إعلام وكالة "أونروا"، إلى ضرورة فتح تحقيق في انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي، مؤكدة أن هناك ضررًا كبيرًا لحق بالوكالة على صعيد الخدمات والمنشآت المدنية والموظفين في قطاع غزة.
وقالت إيناس حمدان، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة: "نطالب بإدخال مزيد من المساعدات الغذائية والوقود إلى قطاع غزة"، لافتة إلى أن "المساعدات الغذائية التي تدخل غزة لا تكفي لمواجهة الكوارث التي يعانيها القطاع".
وأشارت القائم بأعمال مدير إعلام أونروا إلى أن "8 مراكز صحية تابعة للوكالة بقطاع غزة تحتاج إلى المستلزمات الطبية والوقود اللازم لاستمرار عملها"، منوهة كذلك بأن "190 منشأة تابعة للوكالة تضررت جراء القصف الإسرائيلي، ونحو 500 شخص قتلوا في أثناء حماية وتأمين مراكز الوكالة بقطاع غزة".
وتابعت: "ملتزمون بتقديم الخدمات المنقذة للحياة لنحو مليوني فلسطيني في قطاع غزة"، متعهدة بأن الوكالة ستواصل تقديم الخدمات الطبية من خلال مراكزها الصحية في غزة، وعبر النقاط الطبية المتنقلة بين المنازل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعلام إسرائيلي: بدء المرحلة الثالثة للعملية العسكرية شمال غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.