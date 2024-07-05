انتهى زمن تويوتا هايلوكس .. وصول سيارة ميتسوبيشي L200 DC 4x2 2020 مستعملة بحالة ممتازة برخص التراب في السعودية

الرياض - محمد الاطلسي - وصلت الان عدد من السيارات المستعملة إلى السوق السعودي منها السيارة البيك الأب والمنافسة لسيارة تويوتا هايلكس، وهي ميتسوبيشي L200 DC 4x2 2020 مستعملة، وسوف نعرض لكم هنا سعرها ومميزاتها وكل مايتعلق بها.

سعر سيارة ميتسوبيشي L200 DC 4x2 2020 مستعملة في السعودية

سعر السيارة بعد الخصم 55,900ريال وذلك بدلا من 57,000 ريال السعر يشمل الضريبة المضافة ويمكنكم شراءها بالتقسيط 1,194ريال/شهرياً

الماركة: ميتسوبيشي

النوع: L200

الموديل: 2020

الفئة: DC 4x2

اللون الخارجي: أبيض

اللون الداخلي: رمادي

الوارد: سعودي

نوع الوقود: بنزين

نوع القير: عادي

عدد السلندرات: 4 سيليندر

الحالة: مستعملة

حجم المحرك: 2.4

الممشى: 45512 كم

نوع الدفع: RWD دفع خلفي

الغمارات: غمارتين

عدد مفاتيح السيارة: 1

عدد المقاعد: 5



وسائد هوائية امامية

فرامل ABS

الثبات الإلكتروني ESP

أحزمة أمان

نظام التحكم بالإنزلاق (TRC)



مقاعد قماش

زجاج كهربائي

تشغيل مفتاح

مكيف يدوي

تحكم مقاعد يدوى



icn

مشغل اسطوانات CD

مدخل USB

منافذ طاقة

راديو

