انتهى زمن تويوتا هايلوكس .. وصول سيارة ميتسوبيشي L200 DC 4x2 2020 مستعملة بحالة ممتازة برخص التراب في السعودية

الرياض - محمد الاطلسي - وصلت الان عدد من السيارات المستعملة إلى السوق السعودي منها السيارة البيك الأب والمنافسة لسيارة تويوتا هايلكس، وهي ميتسوبيشي L200 DC 4x2 2020 مستعملة، وسوف نعرض لكم هنا سعرها ومميزاتها وكل مايتعلق بها.
سعر سيارة ميتسوبيشي L200 DC 4x2 2020 مستعملة في السعودية
سعر السيارة بعد الخصم 55,900ريال وذلك بدلا من 57,000 ريال السعر يشمل الضريبة المضافة ويمكنكم شراءها بالتقسيط 1,194ريال/شهرياً
- الماركة:ميتسوبيشي
- النوع:L200
- الموديل:2020
- الفئة:DC 4x2
- اللون الخارجي:أبيض
- اللون الداخلي:رمادي
- الوارد:سعودي
- نوع الوقود:بنزين
- نوع القير:عادي
- عدد السلندرات:4 سيليندر
- الحالة:مستعملة
- حجم المحرك:2.4
- الممشى:45512 كم
- نوع الدفع:RWD دفع خلفي
- الغمارات:غمارتين
- عدد مفاتيح السيارة:1
- عدد المقاعد:5
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- وسائد هوائية امامية
- فرامل ABS
- الثبات الإلكتروني ESP
- أحزمة أمان
- نظام التحكم بالإنزلاق (TRC)
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- مقاعد قماش
- زجاج كهربائي
- تشغيل مفتاح
- مكيف يدوي
- تحكم مقاعد يدوى
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- icn
- مشغل اسطوانات CD
- مدخل USB
- منافذ طاقة
- راديو
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- icn
- كشافات ضباب امامية
- مصابيح هالوجين
- غمازات إشارة علي الرفرف
- مصابيح ضباب خلفية