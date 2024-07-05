على وشك التنفيذ ..قرار سعودي مفاجئ يصدم جميع اليمنيين المقيمين في المملكة

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية

عن تحديث قائمة المهن الممنوعة على اليمنيين في عام 1446، وذلك في إطار جهودها لتنظيم سوق العمل وحماية حقوق العمال السعوديين.

تشمل القائمة المحدثة مجموعة واسعة من المهن في مختلف القطاعات، بما في ذلك:

* القطاع الصحي: مهن التمريض والصيدلة بكافة تخصصاتها الفرعية. * القطاع الهندسي: جميع تخصصات الهندسة. * القطاع المالي والقانوني: مهن المحاسبة والمحاماة بكافة تخصصاتها الفرعية. * القطاع التعليمي والإعلامي: مهن التدريس والإعلام بكافة تخصصاتها الفرعية.

بالإضافة إلى ذلك، لا يسمح لليمنيين بشغل الوظائف الحكومية أو العمل في القطاع العام.

المهن المسموح بها:

على الرغم من القيود المفروضة، لا يزال بإمكان اليمنيين العمل في المملكة في بعض المهن، مثل:

* البناء والتشييد: نجار، دهان، بناء، حداد. * الزراعة والثروة الحيوانية: مزارع، راعي، مربي مواشي. * الصناعة والحرف اليدوية: ميكانيكي، كهربائي، نجار، صانع مجوهرات. * الخدمات: عامل نظافة، نادل، بائع، مساعد طباخ. * قطاع تكنولوجيا المعلومات: مختلف المهن في هذا القطاع. * القطاع الطبي: مختلف التخصصات الطبية. * القطاع الأكاديمي: التدريس في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.

وتنصح الوزارة جميع اليمنيين الراغبين في العمل في المملكة بمراجعة القائمة المحدثة للمهن الممنوعة قبل التقدم لأي وظيفة، حيث أن هذه القائمة قد تخضع للتحديث في أي وقت وفقًا لاحتياجات سوق العمل ومتطلباته.

وتهدف هذه الخطوة إلى تنظيم سوق العمل في المملكة وضمان توفير فرص العمل للمواطنين السعوديين في المقام الأول، مع مراعاة حقوق العمال الوافدين وضمان عدم استغلالهم أو تعرضهم للتمييز.