نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوسي ومرقة.. عزيز الشافعي يعلن على دويو غنائي جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الملحن عزيز الشافعي عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيديوهات والصور إنستجرام عن دويو غنائي بين الفنان عزيز مرقة والفنانة بوسي “ إيه يا نجم، ألحان عزيز الشافعي، كلمات منة القيعي”

عزيز الشافعي

آخر أعمال عزيز الشافعي

من جانب آخر كانت آخر أعمال الملحن عزيز الشافعي أغنية “ الطعامة ” لعمرو دياب.

كلمات أغنية “ الطعامة ”

روحي ليك أنت طايرة بترفرف

نفسي تعرف الغلاوة ديا

ما أنا حياتي لاقيتها بتصفصف

على حبيبي وروحي وعينيا

أموت أموت أنا في الطعامة ديا

أموت أموت أنا في الطعامة ديا

أموت أموت أنا في الطعامة ديا

أموت أموت أنا في الطعامة ديا

في حاجه بينا حلوة بتريح

في المقابلة باينة أهي عليا

عايز أفسر تاني وأوضح

ده أنت عامل حالة مزاجية

أموت أموت أنا في الطعامة ديا

أموت أموت أنا في الطعامة ديا

أموت أموت أنا في الطعامة ديا

أموت أموت أنا في الطعامة ديا

على شفايفك سيل عسل نقط

لون عيونك جه وقضى عليا

ماهو طبيعي لو الشجر سَقط

على الخد تفاح دي جاذبية

أموت أموت أنا في الطعامة ديا

أموت أموت أنا في الطعامة ديا

أموت أموت أنا في الطعامة ديا

أموت أموت أنا في الطعامة ديا