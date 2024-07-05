هكذا هنأ صابر الرباعي نجوى كرم بمناسبة زواجها



القاهرة - محمد ابراهيم -

حرص الفنان التونسي صابر الرباعي على تهنئة الفنانة نجوى كرم بمناسبة زواجها، حيث شارك "صابر" جمهوره بصورة له برفقة نجوى كرم من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه:" ألف مبروك لأحلى عروس صديقتي الغالية الفنانة الكبيرة نجوى كرم، وصديقي الغالي عمر أتمنا لكما السعادة الدائمة".



تعليقات الجمهور على منشور صابر الرباعي

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، ربنا يفرحهم ويسعدهم، ربنا يحفظهم من كل شر يارب العالمين، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال صابر الرباعي

والجدير بالذكر آخر أعمال صابر الرباعي أغنية الباشا، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

كلمات أغنية الباشا

عناب

كايرو

عناب

الباشا جالكو

ايديكو فوق

انتو راكنتو

اما انا No

اثبتو مكانكو

مسمعش صوت

ايديكو فوق

وسعلى سكه

يا عيال لئيمه

هعمل معاكم السليمه

فوق يا عم

متخلقش إلى يعادينا

انا من زمان مجنن المدينه

إلى هيفكر

هيتكدر

خدت اللقطه

عشان افضل

انا الافضل

انا الاخطر

يا حبيبى فوق مالتخاريف

مسبش بصمه ليا شغلى على نضيف

اوعا تزعل

لو لعبت بيك

هاخد كل حاجه واقولك C’est La Vie

ايديكو فوق

انتو راكنتو

اما انا No

اثبتو مكانكو مسمعش صوت

مسمعش صوت ايديكو فوق

كله يثبت العرض هيبتدى

عايزكو تستعدو عاوز كله Ready

احنا فى لعبه واللعبه لعبتى

يلا نبتدى شغل مش منطقى

مممممممم

مجنون جدااا بالشياكه والالاجه

تركيبه نادره جاى اقولك الخلاصه

الرصيد محتاج إضافه

عندى حب جامد للفلوس وهى طازه

احنا عصابه بنملى شكاير

معتبرين الكل زباين

انتو ع القد وحالكم مايل

جايين نعمل ليكو خساير

قرب هتتاكل

اللعب ع الشناكل

اصل انتو ع القد

ومش قد المشاكل

لما بحضر بعمل ليكو قلق

ع السريع ومش هتحس بألم

يا حبيبى فوق مالتخاريف

