هكذا هنأ صابر الرباعي نجوى كرم بمناسبة زواجها

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القاهرة - محمد ابراهيم -
حرص الفنان التونسي صابر الرباعي على تهنئة الفنانة نجوى كرم بمناسبة زواجها، حيث شارك "صابر" جمهوره بصورة له برفقة نجوى كرم من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،
وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه:" ألف مبروك لأحلى عروس صديقتي الغالية الفنانة الكبيرة نجوى كرم، وصديقي الغالي عمر أتمنا لكما السعادة الدائمة".
تعليقات الجمهور على منشور صابر الرباعي
وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، ربنا يفرحهم ويسعدهم، ربنا يحفظهم من كل شر يارب العالمين، وغيرها من التعليقات.
آخر أعمال صابر الرباعي
والجدير بالذكر آخر أعمال صابر الرباعي أغنية الباشا، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.
كلمات أغنية الباشا
عناب
كايرو
عناب
الباشا جالكو
ايديكو فوق
انتو راكنتو
اما انا No
اثبتو مكانكو
مسمعش صوت
ايديكو فوق
وسعلى سكه
يا عيال لئيمه
هعمل معاكم السليمه
فوق يا عم
متخلقش إلى يعادينا
انا من زمان مجنن المدينه
إلى هيفكر
هيتكدر
خدت اللقطه
عشان افضل
انا الافضل
انا الاخطر
يا حبيبى فوق مالتخاريف
مسبش بصمه ليا شغلى على نضيف
اوعا تزعل
لو لعبت بيك
هاخد كل حاجه واقولك C’est La Vie
ايديكو فوق
انتو راكنتو
اما انا No
اثبتو مكانكو مسمعش صوت
مسمعش صوت ايديكو فوق
كله يثبت العرض هيبتدى
عايزكو تستعدو عاوز كله Ready
احنا فى لعبه واللعبه لعبتى
يلا نبتدى شغل مش منطقى
مممممممم
مجنون جدااا بالشياكه والالاجه
تركيبه نادره جاى اقولك الخلاصه
الرصيد محتاج إضافه
عندى حب جامد للفلوس وهى طازه
احنا عصابه بنملى شكاير
معتبرين الكل زباين
انتو ع القد وحالكم مايل
جايين نعمل ليكو خساير
قرب هتتاكل
اللعب ع الشناكل
اصل انتو ع القد
ومش قد المشاكل
لما بحضر بعمل ليكو قلق
ع السريع ومش هتحس بألم
يا حبيبى فوق مالتخاريف