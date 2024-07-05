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أحمد جودة - القاهرة -



شدد تامر عبدالحميد نجم نادي الزمالك على أنه يجب حماية الحكام وحمايته، بالإضافة إلى تطبيق سياسة الردع في حالة ارتكاب أخطاء.

تامر عبدالحميد يدعو إلى حماية الحكام وتطبيق سياسة الردع في التحكيم المصري

وقال تامر عبدالحميد في تصريحات لملعب الشمس:" يجب أن يكون هناك حماية جيدة للقرار الخاص بالحكم في المباريات.

وأضاف:"أن هناك ضغط كبير على التحكيم سواء من المدربين أو اللاعبين أو المحليين معلقا:" بيطلعوهم ملط".

وواصل: "يجب توفير كل ما يلزم للحكام المصريين، بالإضافة إلى تطبيق سياسة الردع في عقابهم عند الأخطاء".

وأتم نجم الزمالك تصريحاته: " لا يوجد أي سياسة للردع للمخطئين من الحكم أثناء إدارتهم للمباريات".

