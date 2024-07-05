نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسماء جلال تكشف عن سر رشاقتها في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

تمكنت الفنانة أسماء جلال في خطف قلوب الجماهير بأحدث ظهور لها من خلال برنامج "معكم منى الشاذلى" الذى تقدمه الاعلامية منى الشاذلى على قناة ON،

وكشفت أسماء جلال خلال الحلقة عن دورها في فيلم "ولاد رزق 3"، قائلة: "أنا بحب الأجزاء اللى فاتت من ولاد رزق، ولما المخرج طارق العريان كلمنى، قلتله موافقة أيا كان إيه الدور، ودورى كان مع عمرو يوسف وأنا اشتغلت معاه قبل كدة في مسرحية، وهو شخص جميل جدا والطاقة بتاعته جميلة، وقعدنا نفكر هي رقاصة ولا لأ، طيب تبقى نصابة، أو رقاصة محترمة".

وأضافت: "أنا بستمتع بالأكل، يعنى لازم الحاجة اللى هاكلها تكون معمولة بمزاج، ومش بتخن لإني دايما بتمرن وبلعب يوجا وبشرب كرافس وبقدونس عشان ينزل المياه اللى في الجسم، أو مياه بليمون".



أسماء جلال تواصل تصوير هذه الأفلام

وفي سياق منفصل، تواصل أسماء جلال تصوير فيلمين جديدين في نفس الوقت، الأول هو شمس الزناتي مع محمد إمام وأحمد خالد صالح ومصطفى غريب وأحمد عبد الحميد وإخراج عمرو سلامة، والثاني "وفيها إيه يعني" مع غادة عادل وماجد الكدواني وميمي جمال وإخراج عمر رشدي.



آخر أعمال أسماء جلال



والجدير بالذكر آخر أعمال أسماء جلال فيلم اللعب مع العيال الذى تقدم فيه بدور البطولة النسائية أمام محمد إمام، وتجسد في أحداثه شخصية فتاة بدوية تتعرف إلى إمام وتقع في حبه.

تفاصيل فيلم ولاد رزق 3

والفيلم الثاني هو "ولاد رزق 3 – القاضية" والذي تلعب فيه دور سيدة تدير مكان سهر وتربطها قصة حب مع عمرو يوسف.

وفيلم ولاد رزق - القاضية، بطولة أحمد

عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films،Film

