هذا هو الاتفاقُ الذي توصَّلت إليه كُلُّ الأطراف..المبعوث الأممي الى اليمن يفجر مفاجأة ويكشفُ خفايا مفاوضات عُمان

الرياض - محمد الاطلسي - كشف المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غرودنبرغ، عن مستجدات مفاوضات الأسرى بين صنعاء والحكومة الشرعيه الجارية في سلطنة عمان.

وقال غرودنبرغ في بيان إن” ‏جولة المفاوضات الجارية والتي انطلقت في سلطنة عمان بشأن ملف المحتجزين على خلفية النزاع تجري في أجواء إيجابية وبناءة حتى الآن“.

وأشَارَ إلى أن الأطراف توصلت لتفاهم حول إجراءات لإطلاق سراح محتجزين على ذمة النزاع بينهم محمد القحطان.

وكان رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة لصنعاء، عبد القادر المرتضى، قد أعلن أنه تم الاتّفاق مع الطرف الآخر لضم محمد قحطان في صفقة التبادل المتفق عليها، خلال المفاوضات الجارية في سلطنة عمان بشأن ملف الأسرى.