قبل عرضها في مهرجان العلمين.. التفاصيل كاملة لـ مسرحية السندباد

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد مهرجان العلمين لإعادة عرض مسرحية السندباد تعرض مسرحية التليفزيون السندباد للفنان كريم عبد العزيز، ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين، الذي من المقرر إقامته في الفترة من 11 يوليو الجارء وحتى 30 أغسطس المقبل.

وسوف تعرض مسرحية السندباد لمدة 3 ليال أيام من 22 إلى 24 أغسطس، وكذلك مسرحية دكان الأحلام ومسرحية حدوته بعد النوم.

عرض مسرحية السندباد في موسم الرياض

جدير بالذكر إنه تم عرض مسرحية السندباد بموسم الرياض، وبدأ مسرحية السندباد في ديسمبر الماضي، وحرص كريم عبد العزيز على الترويج للعمل من خلال السوشيال ميديا بطرح فيديو له وهو يدعوا الجمهور السعودي لحضور العرض.

أبطال مسرحية السندباد

"السندباد" بطولة كريم عبد العزيز، نيللي كريم، بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، شيماء صيف.



أحداث مسرحية السندباد

وتدور أحداث مسرحية السندباد عن شخصية عمر أبو الهول التي يقدمها كريم عبد العزيز.

وخلال هروبه من المعلم سنوسي يختبيء في مقبرة قديمة ويجد فيها سلسلة ترجع لزمن السندباد وينتحل شخصية السندباد وكأنه عاد من رحلته الأخيرة التي اختفى فيها منذ سنوات طويلة لكي يعيش حياة السندباد ومغامراته.

عودة كريم عبد العزيز المسرح

وتعد مسرحية "سندباد" بمثابة عودة الفنان كريم عبد العزيز للمسرح بعد غياب سنوات بعد آخر أعماله المسرحية "حكيم عيون" عام 2001 بطولة الراحل علاء ولي الدين، الفنان أحمد حلمي، تأليف أحمد عبدالله، إخراج هاني مطاوع.

تعاون مهرجان العلمين وهيئة الترفيه السعودية

وكان عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد كشف التعاون بين الشركة المتحدة وهيئة الترفيه السعودية فى مجالات متعددة، حيث إن هذا العام ترعى هيئة الترفيه وموسم رياض 3 حفلات كبيرة، و4 مسرحيات في مهرجان العلمين، على أن ترعى المتحدة مسرحيتين في مهرجان الرياض، مؤكدًا أن ذلك يعتبر بداية التعاون مع كل المهرجانات الموجودة في المنطقة.