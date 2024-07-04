دوللي شاهين تستعد لأغنية جديدة بعنوان "أنا الحاجة الحلوة"

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد المطربة اللبنانية دوللي شاهين لتسجيل أغنية جديدة بعنوان "انا الحاجة الحلوة " وهي من كلمات السيد علي، والحان احمد يوسف، توزيع طارق حسيب،اشراف فني موسيقي احمد عبد العزيز.

موعد أغنية "أنا الحاجة الحلوة"

ومن المفترض ان تطرح الفنانة دوللي شاهين هذه الأغنية خلال موسم الصيف الحالي، حيث تعمل خلال هذه الفترة على الانتهاء من تسجيلها تمهيدا لعرضها فى موسم الصيف

آخر أغاني دوللي شاهين

وطرحت المطربة البنانية دوللي شاهين مؤخرا أغنيتها الجديدة بعنوان "دوللي ست البنات" وهي من كلمات احمد الشاعر وألحان مادو فتحي، وتوزيع احمد عبد العزيز مستشار إعلامي عصام ميلاد نصرالله، تحت إدراة المخرج مؤمن يوسف.

كلمات اغنية “دوللي ست البنات”

وتقول كلمات الاغنية: «أنا اسمي دولي وحلوة كلي ياما قالوا عني أنا الجامدة بسكوتة طعمه.. وجمالها نعمة بسبوسة قشطة على مانجة.. أنا حلويات ست البنات.. أنا ترندات ملكة جيليدا في الأساطير حكوا عني كتير تغرق تتوه في تفاصيلي».

نبذة عن دوللي شاهين

ولدت دوللي شاهين في 2 يوليو 1985، بمهريه بلبنان، درست الصحافة وتصميم الجرافيك والموسيقى، سافرت إلى لندن لدراسة الموسيقى والمسرح وهناك تعلّمت البيانو والعود، اشتهرت بعد ظهور كليب أغنية مومو عيني لها في قناة ميلودي، بعد إطلاق أول ألبوم لها بعنوان ولا كل البنات، اقتحمت عالم التمثيل، بعد أن اكتشفها المخرج خالد يوسف، وقدمها للجمهور في الفيلم المصري ويجا، حصلت على لقب أفضل مطربة ممثلة في استفتاء بقناة art، قدمت برنامج مسابقات تليفزيونيًّا بعنوان مين بيقول الحق، تزوجت من سامي سليم، وانفصلت و‏تزوجت من المخرج اللبناني باخوس علوان، ولديها ابنة تدعى نور، شاركت بالتمثيل في التليفزيون اللبناني للمرة الأولى، من خلال مسلسل "لقاء" في عام 2011.

أبرز أعمال دوللي شاهين

أغاني: مومو عيني، غير كل البنات، عيزني أقولك، نظرة وحدة، أنا جيت، جديد عليا، سنة سعيدة، نظراتو، لو عالفراق.

الأفلام: ويجا، خمس نجوم، الشياطين، المش مهندس حسن، نمس بوند، دون رقابة، تيتة رهيبة، تتح، ظرف صحي

المسلسلات: أدهم الشرقاوي، شريف ونص (ج2)، المرافعة، راس الغول، المماليك.

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