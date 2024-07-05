الرياضة

نجم الأهلي السابق: هذا هو الفارق بين كولر وجوميز

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أحمد جودة - القاهرة -  

قال محمد عبدالجليل، نجم النادي الأهلي السابق، أن المارد الأحمر قدم مباراة رائعة أمام الداخلية، ظهر فيها بمستوى جيد جدًا.

نجم الأهلي السابق: هذا هو الفارق بين كولر وجوميز

وتابع عبدالجليل في تصريحاته لبرنامج بوكس تو بوكس الذي يقدمه محمد شبانة على فضائية etc: "الفارق بين كولر وجوميز الدوافع، هناك مدرب يستطيع أن يجدد الدوافع للاعبيه وهو كولر، ومدرب أخر لا يستطيع تجديد الدوافع للاعبيه".

وواصل: "زيزو اصبح رقم 1 في الزمالك لأن ليس هناك نجوم في الزمالك، على عكس قبل ذلك، الزمالك كان لديه العديد من النجوم مثل فرجاني ساسي وبن شرقي وزيزو حينها لم يكن النجم الأول للفريق".
 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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