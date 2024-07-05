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أحمد جودة - القاهرة -

أكد الحكم الدولي إبراهيم نور الدين أن كل لجنة تختلف في سياستها في توزيع الحكام في إدارة المباريات بالدوري الممتاز.

إبراهيم نور الدين: اختيار الحكم في المباريات على أساس الكفاءة

وقال إبراهيم نور الدين في تصريحات لملعب الشمس، أنه يجب إنشاء قاعدة بيانات للحكام فمثلهم مثل اللاعبين.

وواصل:"كما أن المدرب يريد اختيار العديد من اللاعبين الأكفاء، فمثله أيضا رئيس لجنة الحكام الذي يريد اختيار أفضل حكم".

وأتم: " أن يجب توزيع المباريات على أساس كفاءة كل حكم التدرج بالنسبة للحكام في إدارة المباريات للتعود على خوض المباريات الكبيرة".

