الرياضة

إبراهيم نور الدين: اختيار الحكم في المباريات على أساس الكفاءة

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أحمد جودة - القاهرة -  

أكد الحكم الدولي إبراهيم نور الدين أن كل لجنة تختلف في سياستها في توزيع الحكام في إدارة المباريات بالدوري الممتاز.

إبراهيم نور الدين: اختيار الحكم في المباريات على أساس الكفاءة

وقال إبراهيم نور الدين في تصريحات لملعب الشمس، أنه يجب إنشاء قاعدة بيانات للحكام فمثلهم مثل اللاعبين.

وواصل:"كما أن المدرب يريد اختيار العديد من اللاعبين الأكفاء، فمثله أيضا رئيس لجنة الحكام الذي يريد اختيار أفضل حكم".

وأتم: " أن يجب توزيع المباريات على أساس كفاءة كل حكم التدرج بالنسبة للحكام في إدارة المباريات للتعود على خوض المباريات الكبيرة".
 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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