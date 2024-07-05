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أحمد جودة - القاهرة -

كشف الناقد الرياضي ياسر صادق، عن السبب الرئيسي لأزمة المستحقات للحكام المصريين، مشددا أن هناك تفاوت كبيرا في إدارة المباريات.

ياسر صادق يكشف سبب أزمة مستحقات الحكام المصريين

وقال ياسر صادق في تصريحات لملعب الشمس، أن الأزمة تنقسم في شقين الدوري الممتاز والقسم الباقي نتيجة للتوزيع في المباريات بالنسبة للحكام.

أضاف ياسر صادق، يوجد عدم عدالة في التوزيع، فهناك بعض الحكام تحكم عدد كبير من المباريات والبعض الآخر يدير مباريات قليلة.

وتابع الناقد الرياضي أن هذا التفاوت يخلق أزمة كبيرة في مرتبات التحكيم نتيجة لعدم العدالة في توزيع المباريات.