نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد نجاح حفل تامر حسني.. إسلام لطفي يكشف تحضيرات حفل حماقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المطرب محمد حماقي لإحياء حفلًا غنائيًا، غدا الجمعة يوم 5 يوليو المقبل، داخل إحدى القرى السياحية ببورسعيد، وذلك تحت قيادة إسلام لطفي منظم الحفلات بعد النجاح الكبير الذي حققه في آخر حفلاته للفنان تامر حسني.

وأعلن إسلام لطفي عن نفاد جميع تذاكر الحفل منذ بداية طرحها ورفعها شعار كامل العدد، ويوعد جمهور بورسعيد بحفل غنائي ضخم سوف ينال على إعجابهم، موضحًا أن يعمل على تحضيرات ذلك الحفل منذ شهرين.

أسعار تذاكر حفل محمد حماقي ببورسعيد

وطرحت الشركة المنظمة الحفل التذاكر عبر موقع "تذكرتي" وانقسمت أسعار إلى 3 فئات وجاءت كالتالي:

الفئة الأولى VIP High Tables بمبلغ 4000 جنيه.

الفئة الثانية Fanpit بمبلغ 500 جنيه.

الفئة الثالثة Regular بمبلغ 350 جنيهًا.

ووضعت الشركة المنظمة عددًا من الشروط لحضور الحفل وجاءت كالتالي:

دخول الحفل بالزي الأبيض فقط.

الأطفال فوق سن 10 سنوات تحتاج لتذكرة كاملة.

لا يوجد تبديل أو استرجاع للتذاكر بعد شرائها.

لا يسمح بدخول الأطعمة والمشروبات.

تفاصيل حفل محمد حماقي



ومن المقرر أن يقوم محمد حماقي بغناء باقة متنوعة من أشهر أغانيه، ومنها "زيها مين" و"لا ملامة"، "م البداية"، "أحلى حاجة فيكي" و "هوا دا حبيبي" و"جمالها استثنائي" و"أم الدنيا"، "أدرنالين" و"قلبي حبك جدًا جدًا"، "لمون نعناع" و"حبيت المقابلة"، وغيرها.

حفل حماقي بمشروع ليالي مصر

يذكر أن محمد حماقي، كان قد أحيا حفلًا غنائيًا، يوم الجمعة الماضي على هامش فعاليات مشروع "ليالي مصر" الغنائية، وذلك في ستاد الدفاع الجوي ستاد 30 يونيو بالقاهرة الجديدة، ومن المقرر أن يقدم حماقي باقة متنوعة من أجمل أبرز أغانيه.

ويعد هذا الحفل ضمن فعاليات مشروع "ليالي مصر" والذي تقوم بتقديمه شركتي المتحدة برودكشن وتذكرتي، برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.