الرياضة

نجم الزمالك السابق: الأهلي عنده أحسن 18 لاعب في مصر

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك السابق: عنده أحسن 18 لاعب في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

يرى بشير التابعي، نجم نادي الزمالك، أن الأهلي لديه أفضل 18 لاعب في مصر.

وقال بشير التابعي في تصريحاته لبرنامج بوكس تو بوكس الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة عبر قناة etc: "الأهلي لديه فريق وأثنين وثلاثة، كل اللاعبين يستطيع كولر أن يدفع بهم في التشكيل الأساسي".

نجم الزمالك السابق: الأهلي عنده أحسن 18 لاعب في مصر

وتابع: "زيزو إستثناء، ولولاه لكان الزمالك يحتل المركز الـ20 في الدوري، زيزو لاعب رائع وهو الذي يتحمل مسؤولية فريق الزمالك حاليًا ويصنع الفارق مع الفريق".

وواصل: "اتحاد الكرة لا يستطيع أن يواجه الأهلي في أي أزمة، إذا كان الأهلي هو خصم اتحاد الكرة في الأزمات الأخيرة التي حدثت، لكان الأهلي أغلق اتحاد الكرة".
 

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا