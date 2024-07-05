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أحمد جودة - القاهرة -

يرى بشير التابعي، نجم نادي الزمالك، أن الأهلي لديه أفضل 18 لاعب في مصر.

وقال بشير التابعي في تصريحاته لبرنامج بوكس تو بوكس الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة عبر قناة etc: "الأهلي لديه فريق وأثنين وثلاثة، كل اللاعبين يستطيع كولر أن يدفع بهم في التشكيل الأساسي".

نجم الزمالك السابق: الأهلي عنده أحسن 18 لاعب في مصر

وتابع: "زيزو إستثناء، ولولاه لكان الزمالك يحتل المركز الـ20 في الدوري، زيزو لاعب رائع وهو الذي يتحمل مسؤولية فريق الزمالك حاليًا ويصنع الفارق مع الفريق".

وواصل: "اتحاد الكرة لا يستطيع أن يواجه الأهلي في أي أزمة، إذا كان الأهلي هو خصم اتحاد الكرة في الأزمات الأخيرة التي حدثت، لكان الأهلي أغلق اتحاد الكرة".

