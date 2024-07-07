مران الأهلي يشهد عودة لاعب هام قبل مباراة الفريق أمام ” طلائع الجيش ” بالدوري

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة من المدير الفني السويسري مارسيل كولر في الفترة احالية من أجل مواجهة طلائع الجيش المقبلة ضمن أحداث الدوري العام المصري والتي يرغب من خلال المارد الأحمر في حصد النقاط الثلاث كي يتمكن من الاقتراب بشكل أكبر من المقدمة والضغط على بيراميدز متصدر البطولة في الوقت الحالي تلك المباراة التي من الممكن أن تشهد على حدوث بعض التغييرات في تشكيل الأهلي الذي لا يعرف الثبات في المبارايات الأخيرة في ظل سياسة التدوير التي يتبعها كولر

– نجم الأهلي المصاب عاد

جدير بالذكر أن مران النادي الأهلي اليوم كان قد شهد على عودة نجم الفريق الأول لكرة القدم بيرسي تاو من الإصابة التي ألمت به على مستوى العضلة الخلفية والتي أبعدته عن الملاعب في الأسابيع الماضية منذ أخر مشاركة له رفقة منتخب بلاده لكن يبدو أن اللاعب مستعد للعودة للعب من جديد

– موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش

في ذات السياق فإن المباراة التي تجمع بين الأهلي وطلائع الجيش من المقرر لها أن تنطلق يوم الاثنين غدا الموافق 8 من يوليو في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والثامنة بتوقيت أبو ظبي والتي قد تشهد عودة بيرسي تاو للمشاركة في التشكيل الأساسي للفريق تمهيدا لاستعادة اللاعب للنسخة الأفضل منه قبل المبارايات القوية التي هو مقبل عليها