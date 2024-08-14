تعرف على تفاصيل تعرض جميلة عزيز لسرطان الثدي

القاهرة - محمد ابراهيم -

أصيبت الفنانة جميلة عزيز، بسرطان الثدي، بعد إجرائها اليوم بعض الفحوصات، والتي أثبتت إيجابية التحليل.

وتعيش الفنانة جميلة عزيز حالة سيئة، بعد علمها بإصابتها بسرطان الثدي، ومن المقرر أن تبدأ غدًا رحلة علاجها كما ستجري جراحة عاجلة لاستئصال الورم، مؤكدًا: للمرة التانية تصاب بالسرطان لكن المرة دي في الثدي.

أبرز المعلومات عن جميلة عزيز



كانت بداية جميلة عزيز من خلال المشاركة بالمسلسلات التلفزيونية منذ عام 1995. فهي تحمل من مدرسة ليسية الحرية اللغة الفرنسية وليسانس آداب قسم فرنسي جامعة عين شمس، وحاصلة على ماجيستير في الأدب الفرنسي من جامعة عين شمس ولديها خبره أيضا في مجال السياحة والإدارة حيث عملت اثناء دراستها في السياحة وفي شركة خدمات بترولية، لكن لم تستطيع ان توفق بين الكلية والعمل والمسرح كانت مسرحية بالعربي الفصيح فتركت عملها وتفرغت لدراستها وعملها في المسرح مع الاستاذ محمد صبحي مسرحية بالعربي الفصيح بعدها مسرحية ماما أمريكا مع الاستاذ محمد صبحي والفنانة هناء الشوربجي ومسلسل يوميات ونيس