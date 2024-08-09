انت الان تتابع خبر 3 وصفات طبيعية لعمل كولاجين طبيعي لشد البشرة وإزالة التجاعيد بمواد صحية وآمنة على البشرة.. جربيها ومش هتندمي والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تعتبر البشرة الشابة والمشدودة من أهم مقومات الجمال التي يسعى الكثيرون للحفاظ عليها، ومع التقدم في العمر تبدأ البشرة بفقدان مرونتها نتيجة تراجع إنتاج الكولاجين، فالكولاجين هو البروتين الأساسي الذي يمنح البشرة قوتها ومرونتها ويعتبر تراجع مستوياته في الجسم سببًا رئيسيًا لظهور التجاعيد وترهل البشرة، بينما يلجأ البعض إلى الإجراءات التجميلية والمستحضرات الكيميائية لتعويض هذا النقص، يمكنك الاعتماد على وصفات طبيعية وفعّالة لتحفيز إنتاج الكولاجين في البشرة.

ماسك الكولاجين الطبيعي بالقهوة والعسل

لتحضير هذا الماسك الفعال، ستحتاجين إلى المكونات التالية:

1 ملعقة كبيرة من القهوة المطحون.

1 ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي.

1 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

للحصول على أفضل النتائج، اتبعي الخطوات التالية لتحضير الماسك:

اخلطي القهوة المطحونة والعسل وزيت جوز الهند في وعاء صغير حتى تحصلي على مزيج متجانس.

ثم ضعي الخليط على وجهكِ بعد تنظيفه جيدًا.

بعد ذلك دلكي الماسك بلطف بحركات دائرية لمدة 2-3 دقائق لتنشيط الدورة الدموية.

اتركي الماسك على وجهك لمدة 15-20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر وجففيه بلطف.

ماسك الكولاجين الطبيعي بالبيض واللبن

لتحضير هذه الوصفة المغذية، ستحتاجين إلى المكونات التالية:

1 بياض بيضة.

2 ملعقة كبيرة من اللبن الزبادي.

1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

اتبعي هذه الخطوات لتحضير الماسك بشكل صحيح:

اخفقي بياض البيضة في وعاء حتى يصبح قوامه رغويًا.

أضيفي اللبن الزبادي وعصير الليمون إلى البياض المخفوق واخلطيهم جيدًا.

وزعي الخليط على وجهك ورقبتك بالتساوي.

اتركي الماسك لمدة 15-20 دقيقة أو حتى يجف تمامًا.

اغسلي وجهك بالماء البارد وجففيه بلطف.

ماسك الكولاجين الطبيعي بالأفوكادو وزيت الزيتون

لتحضير هذا الماسك المرطب، ستحتاجين إلى المكونات التالية:

1/2 حبة أفوكادو ناضجة.

1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

1 ملعقة صغيرة من العسل.

طريقة التحضير

للاستفادة من خصائص هذا الماسك، اتبعي الخطوات التالية:

اهرسي الأفوكادو في وعاء حتى تحصلي على قوام ناعم.

أضيفي زيت الزيتون والعسل إلى الأفوكادو المهروس واخلطيهم جيدًا.

ضعي الماسك على وجهك ورقبتك واتركيه لمدة 20-25 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الدافئ وجففيه بلطف.

يمكنك استخدام هذه الوصفات البسيطة والطبيعية كجزء من روتين العناية ببشرتك لتحفيز إنتاج الكولاجين، مما يساعد في الحفاظ على بشرة مشدودة وشابة.