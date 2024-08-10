انت الان تتابع خبر زهقتي من كتر الألم.. بكوباية خل اعملي خلطة لإزالة الشعر الزائد بدون ألم والنتيجة فعالة والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - خلطة الخل لإزالة الشعر الزائد من الجسم بسهولة وبدون ألم، مع إمكانية عدم ظهور الشعر مجددًا، حيث يساعد الخل على جعل كثافة الشعر تقل، ونموه يبطئ تدريجيًا مع الاستخدام المتكرر، فإزالة الشعر يعتبر أمر هام بالنسبة لكثير من النساء، لذلك يبحثون عن طرق سهلة للتخلص منه بسهولة، وتعتبر خلطة الخل واحدة من هذه الطرق.

خلطة الخل لإزالة الشعر الزائد

هناك وصفة سهلة يمكن من خلالها إزالة الشعر بالخل، فهو مكون متوفر في المنازل يمكن أن يساعدك على إزالة الشعر الزائد، ويتم عمل خلطة الخل بالمكونات التالية:

المكونات:

كوب كبير فقط من الخل الأبيض.

قطعة صغيرة من القطن النظيف.

طريقة الاستخدام:

نظفي المنطقة التي ترغبي في إزالة الشعر منها بواسطة الماء الفاتر والصابون.

صبي الخل في وعاء مناسب، و اغمسي فيه قطعة القطن فيه، وانتظري لبضع دقائق لتتشرب كمية مناسبة من الخل.

افردي قطعة القطن المغموسة بالخل على الجزء المراد إزالة الشعر منه، ودعيها لمدة من 10 إلى 15 دقيقة.

بعد هذه المدة اشطفي الجزء الذي قمتي بتطبيق الخلطة عليه بالماء الفاتر والصابون للتخلص من الخل.

لإزالة رائحة الخل تمامًا يمكنك تطبيق قطعة قطن مغموسة في ماء الورد، وتمريرها على الجسم.

خلطة الخل والكركم لإزالة الشعر الزائد

هناك أكثر من طريقة يمكن بها تحضير خلطة الخل لإزالة الشعر الزائد من الجسم ومنها ما يلي:

المكونات:

مقدار مناسب من الخل.

ملعقة كبيرة ممتلئة ملح.

ثلاث ملاعق كبيرة ممسوحة كركم.

طريقة الاستخدام: