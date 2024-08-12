نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث نتيجة الثانوية العامة 2024 بعد إضافة درجتين في مادة الفيزياء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ضوء قرار وزارة التربية والتعليم بإضافة درجتين لبعض طلاب الشعبة العلمية في امتحان الفيزياء، أعلنت الوزارة عن حذف نتيجة الثانوية العامة 2024 من موقعها الرسمي مؤقتًا لتعديل الدرجات.

يهدف هذا التعديل إلى ضمان أن يحصل الطلاب على الدرجات المستحقة بعد تصحيح الخطأ في نموذج الإجابة.

تفاصيل التعديل

حذف النتيجة من الموقع: أفاد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم أنه تم حذف نتيجة الثانوية العامة 2024 من الموقع الرسمي للوزارة.

يتم الآن تعديل الدرجات وإضافة الدرجات المستحقة لطلاب شعبة علمي الذين اختاروا الإجابة الصحيحة (ب) في سؤال 47 حول الدائرة الكهربائية.

إعادة إعلان النتيجة: ستُعلن وزارة التربية والتعليم عن نتائج الثانوية العامة 2024 بعد تعديل الدرجات على الموقع الرسمي للوزارة في الساعات القليلة المقبلة.

سيتاح للطلاب التحقق من نتائجهم المعدلة عبر الموقع.

الإجراءات المتخذة

إضافة الدرجات: تم اعتبار الإجابتين (ب) و(ج) صحيحتين للسؤال رقم 34 في نموذج أ وما يعادله في باقي النماذج، مما أدى إلى إضافة درجتين للطلاب الذين اختاروا الإجابة (ب).

تم اعتبار الإجابتين (ب) و(ج) صحيحتين للسؤال رقم 34 في نموذج أ وما يعادله في باقي النماذج، مما أدى إلى إضافة درجتين للطلاب الذين اختاروا الإجابة (ب). تعديل التنسيق: الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعديل تنسيق الطلاب وفقًا للدرجات الجديدة لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.

الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعديل تنسيق الطلاب وفقًا للدرجات الجديدة لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص. التحقيق: تم إحالة اللجنة المسؤولة عن مراجعة الامتحان ونموذج الإجابة للتحقيق العاجل في الإدارة العامة للشؤون القانونية بسبب عدم تحري الدقة في نموذج الإجابة.

كيفية الاستعلام عن النتيجة

بعد إعادة نشر النتيجة المعدلة، يمكن للطلاب الاستعلام عن درجاتهم عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

يتعين على الطلاب متابعة الموقع للحصول على أحدث المعلومات بشأن نتائجهم.