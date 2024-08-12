تعرف على إيرادات أمس لفيلم "عصابة الماكس"

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق فيلم عصابة الماكس أمس إيرادات بلغت قدرها نحو 87،185 جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، وتصدر بذلك المركز الرابع في شباك التذاكر.

أحداث فيلم “عصابة الماكس”



فيلم “عصابة الماكس” تدور أحداثه في إطار تشويقي كوميدي حول عائلة المكسيكي في إطار كوميدي حول المكسيكي، والذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطوه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.



أبطال فيلم "عصابة الماكس"



فيلم "عصابة الماكس" يضم نخبة من ألمع نجوم الوسط الفني فهو من بطولة كلًا من: أحمد فهمي، روبي، لبلبة، حاتم صلاح، أوس أوس، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج حسام سليمان.