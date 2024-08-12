نوستالجيا... حقيقة غيرة نجاة الصغيرة من سعاد حسني وأخر أعمالها قبل اعتزالها



القاهرة - محمد ابراهيم -

حياة النجوم مليئة بالإثارة والتشويق والأزمات والغيرة، فمن ضمن هذه الحكايات حكاية حقيقة غيرة نجاة الصغيرة من شقيقتها سعاد حسني،

وتبدأ الحكاية عن شائعة التي كانت بين الشقيقتين نجاة الصغيرة وسعاد حسني، ووصفتها بالغيرة والحقد من جانب الأولى تجاه نجاح شقيقتها التي أصبحت سندريلا السينما العربية على الرغم من أنها بدأت بعدها وبسنوات طويلة.

وكشفت نجاة الصغيرة عن تلك الشائعات خلال تصريحات صحفية حيث أكدت أنها كانت تستعد آنذاك للقيام بفيلم مشترك مع سعاد وستؤديان خلاله دوري شقيقتين تغني إحداهما من أجل إسعاد الأخرى وتوفير نفقاتها بل وتضحي بنفسها وتستعذب التضحية في سبيل إنقاذ شقيقتها من المواقف المتأزمة التي تمر بها.

و انتهزت نجاة تلك الفرصة وغادرت إلى بيروت وابتاعت من سوق الطويلة أحلى الأثواب والقبعات المبتكرة التي ستظهر بها في الفيلم.

ولكن المؤكد أن مشروع الفيلم توقف ولم يخرج للنور، ولم يُعرف السر في ذلك حتى الآن، هل هي الغيرة الفنية حقًا أم أنها ظروف إنتاجية لا شأن لها بـ الأخوة المتينة



نجاة أكدت أنها ضعيفة جدًا أمام كلمات الحب الرقيقة التي تصدر من قلب صادق، كذلك الحال بالنسبة إلى الأغنية العاطفية واللحن الجديد وضعيفة أمام الدموع.. وأضعف الضعفاء أمام ابني وحبيبي وليد، الذي أعيش له بكل كياني.

آخر أعمال نجاة الصغيرة

والجدير بالذكر آخر أعمال نجاة الصغيرة أغنية اطمئن من ألحان الفنان “صلاح الشرنوبي” هي آخر الأغنيات التي قدمتها “نجاة” قبل إعلان قرار اعتزالها للفن نهائيًا عام 2003م، وقامت نجاة الصغيرة، بإعادة توزيع أغنية حلوة يا بلدنا، وهي من كلمات الشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودي، ومن ألحان كمال الطويل.

