نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك: أحمد فتوح في حالة سيئة جدًا وسيخضع لتحليل آخر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن اللاعب أحمد فتوح يمر بحالة نفسية سيئة جدًا بعد حادث السير الذي تعرض له.

وقال سالم، في مداخلة تلفزيونية مع برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على شاشة صدى البلد، بأن فتوح كان في إجازة بتصريح من مدير الكرة عبد الواحد السيد.

وأضاف سالم أن حالة فتوح النفسية تدهورت بشكل كبير بعد صدمه للمتوفي في الحادث، مشيرًا إلى أنه لا يمتلك معلومات دقيقة حول نتيجة تحليل المخدرات الأول الذي خضع له اللاعب، لكنه أكد أن الأهم الآن هو التحليل الثاني الذي سيتم إجراؤه تحت إشراف النيابة العامة.

أوضح المتحدث أن التحقيقات ما زالت جارية بشأن سرعة سيارة فتوح أثناء الحادث، مشيرًا إلى أن الحبس الاحتياطي الذي تم اتخاذه بحق اللاعب لا يعني بالضرورة إدانة أو براءة في هذه المرحلة من التحقيقات.

واختتم سالم حديثه بالتأكيد على أن نادي الزمالك قدم واجب العزاء لأسرة المتوفي، مع احترام الخصوصية وعدم الدخول في أي تفاصيل إضافية حول الحادث.