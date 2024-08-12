نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يكتسح طلائع الجيش بخماسية في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز على نظيره طلائع الجيش بخماسية مقابل هدفين خلال المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ونجح اللاعب فيستون مايلي من تسجيل الهدف الأول لفريقه بيراميدز في الدقيقة ال7، كما أنه في الدقيقة ال 8 نجح من تسجيل الهدف الثاني للأهرام في الدقيقة ال89 من عمر الشوط الأول.

كما استطاع لاعب طلائع الجيش كريم طارق في الدقيقة ال 39، من تسجل الهدف الأول لفريقه سكن شباك حارس بيراميدز.

وفي الدقائق الأخيرة من الوقت المحتسب البدل من الضائع في الدقيقة الثالثة، نجح اللاعب محمد رضا بوبو من تسجيل الهدف الثالث لفريقه بيراميدز.

وخلال أحداث الشوط الثاني، نجح اللاعب محمود عبد الحافظ الهدف الرابع لفريق بيراميدز في الدقيقة ال65، وفي الدقيقة ال 72، أحرز اللاعب فيستون مايلي الهدف الخامس والهاتريك في شباك طلائع الجيش.



وبهذه النتيجة يفوز فريق بيراميدز على نظيره طلائع الجيش بخماسية مقابل هدفين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.