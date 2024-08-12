نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على زد في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل فريق الأهلي الأول لكرة القدم سلسلة انتصاراته في الدوري المصري الممتاز، بعد تحقيق فوز جديد على فريق زد إف سي بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري.

قاد الفريق في هذه المباراة المدرب العام سامي قمصان، حيث حصل المدير الفني مارسيل كولر وبعض اللاعبين الأساسيين على إجازة بعد حسم الفريق للقب الدوري.

تقدم الأهلي بالهدف الأول في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع عبر محمود كهربا، وأضاف أحمد عبد القادر الهدف الثاني بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 63. وفي الدقيقة 88، تمكن مصطفى سعد ميسي من تقليص الفارق لصالح زد إف سي بتسجيل هدف من ركلة حرة مباشرة أخطأها حارس الأهلي مصطفى مخلوف.

قبل انطلاق اللقاء، نظم لاعبو فريق زد ممرًا شرفيًا للاعبي الأهلي تكريمًا لهم على الفوز بلقب الدوري، كما قدم مسؤولو النادي درعًا تذكاريًا للاحتفال بإنجازهم.

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على زد

من المقرر أن يواجه الأهلي فريق إنبي في الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري المصري يوم الأربعاء، 14 أغسطس، على ملعب استاد المقاولون العرب في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.