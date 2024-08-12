نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير هشام: الأهلي لم يحسم صفقة بن رمضان حتى الآن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن النادي الأهلي لم يحسم صفقة محمد علي بن رمضان لاعب فرنكفاروسي المجري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأهلي ينتظر تخفيض النادي المجري طلباته المادية من 3 ملايين دولار، والنادي لديه القابلية على دفع 2 مليون دولار تقريبًا".

وأضاف أمير هشام: "فرنكفاروسي لم يرد على آخر عروض الأهلي حتى الآن، ولكن عند تخفيض المطالب المادية سيتم حسم الصفقة خاصةً أن اللاعب أبلغ ناديه برغبته في إتمام الصفقة".