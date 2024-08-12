نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيحقق عوائد مالية 3 مليار جنيه.. ثروت سويلم يكشف حقيقة تشفير الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة، عن حقيقة تشفير بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" في الموسم الجديد.



وقال ثروت سويلم في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق علي MBC MASR 2: "تم اقتراح فكرة تشفير بطولة الدوري".



وتابع: "تشفير الدوري اقتراح من محمد عادل المشرف على الكرة بالمقاولون وقولتله هناقشه في مجلس النواب".

وأضاف: "مقترح تشفير الدوري يقضي بالحصول على 200 جنيه من كل مشجع سنويا".

وأوضح: "تشفير الدوري يمنح كل نادي في الدوري قرابة ال30 مليون في الموسم".

وأكمل: "تكلفة تشفير الدوري على المواطن أقل من تذكرة مباراة واحدة".

وواصل: "قيمة تشفير الدوري ستوفر للمواطن نقل الدوري بجودة عالية".

وأردف: "اقتراح تشفير الدوري كان هدفه مساعدة الأندية والتخفيف عليهم".

واختتم ثروت سويلم حديثه قائلًا: "سأطرح اقتراح تشفير الدوري في مجلس النواب مطلع أكتوبر".