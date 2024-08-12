نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ثروت سويلم يكشف سر تأخر تسليم درع الدوري للأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة، عن سبب تأخر تسليم درع الدوري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وتفاصيل تسليم الدرع للمارد الأحمر.



وقال ثروت سويلم في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق علي MBC MASR 2: "منتخب مصر قدم نتائج جيدة في الأولمبياد وكرة القدم مكسب وخسارة".



وتابع: "درع الدوري الجديد يصل الأسبوع المقبل من الشركة المتحدة بالتعاون مع الشركة الراعية".



وأضاف: "سنقوم بتسليم درع الدوري للأهلي خلال حفل مطلع شهر سبتمبر ".



وأكمل: "ننسق مع الأهلي لتسليمهم درع الدوري سواء في الملعب أو خارجه وفقا لتوقيت وصول الدرع الجديد".



وواصل: "الأهلي يتفهم أسباب تأخر درع الدوري الجديد من الشركة المنفذة".



وأوضح: "لم يصلنا القرار النهائي بشأن كأس مصر حتى الآن".



واختتم ثروت سويلم حديثه قائلًا: "الرابطة ينتهي دورها بنهاية الموسم على أن يتم عمل جلسة لتشكيل رابطة الموسم الجديد".