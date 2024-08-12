الرياضة

عاجل.. ثروت سويلم يكشف سر تأخر تسليم درع الدوري للأهلي

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أحمد جودة - القاهرة -  

 

كشف ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة، عن سبب تأخر تسليم درع الدوري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، وتفاصيل تسليم الدرع للمارد الأحمر.


وقال ثروت سويلم في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق علي MBC MASR 2: "منتخب مصر قدم نتائج جيدة في الأولمبياد وكرة القدم مكسب وخسارة".


وتابع: "درع الدوري الجديد يصل الأسبوع المقبل من الشركة المتحدة بالتعاون مع الشركة الراعية".


وأضاف: "سنقوم بتسليم درع الدوري للأهلي خلال حفل مطلع شهر سبتمبر ".


وأكمل: "ننسق مع الأهلي لتسليمهم درع الدوري سواء في الملعب أو خارجه وفقا لتوقيت وصول الدرع الجديد".


وواصل: "الأهلي يتفهم أسباب تأخر درع الدوري الجديد من الشركة المنفذة".


وأوضح: "لم يصلنا القرار النهائي بشأن كأس مصر حتى الآن".


واختتم ثروت سويلم حديثه قائلًا: "الرابطة ينتهي دورها بنهاية الموسم على أن يتم عمل جلسة لتشكيل رابطة الموسم الجديد".

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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