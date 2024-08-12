إبراهيم عبدالخالق يتحدث عن "معاناة" لاعبي الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - أكد إبراهيم عبدالخالق، نجم الزمالك السابق، أن لاعبي الفريق الأبيض يعانوا من الإرهاق البدني بسبب تلاحم المواسم وضغط المباريات.

عبدالخالق: لاعبو الزمالك يعانون من الإرهاق

وقال عبدالخالق في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا، المُذاع على قناة الزمالك: "أتمني أن يكون الموسم المقبل أكثر تنظيميا من الموسم الحالي وأن يكون على طريقة الدوريات الكبرى من ناحية تنظيم المواعيد".

واختتم: "عدم انتظام جدول الدوري أثر على مسيرة المنتخبات الوطنية، والمنتخب الأولمبي قدم أداء مميز في أولمبياد باريس".